عجمان يتعاقد مع الجناح البرازيلي هنريكي

أعلن نادي عجمان التعاقد مع جناح نادي الظفرة، البرازيلي فيكتور هنريكي (21 عاماً)، ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق للموسم الكروي الجديد 2024-2025. ونشر الحساب الرسمي لنادي عجمان، قائلاً: «يسعدنا الإعلان عن تعاقدنا مع الجناح البرازيلي فيكتور هنريكي قادماً من الظفرة»، من دون إيضاحات حول مدة العقد أو المقابل المادي. وشارك هنريكي مع نادي الظفرة في 33 مباراة بالموسم الماضي، سجل خلالها 15 هدفاً وصنع ستة أهداف، ويُجيد اللعب في مركز الجناحين الأيمن والأيسر.