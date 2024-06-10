ذهبية وفضية للإمارات في البطولة الآسيوية للطريق بكازاخستان

أحرز دراج منتخب الإمارات عبدالله جاسم الميدالية الذهبية في سباق الفردي العام بالبطولة الآسيوية للطريق في كازاخستان فئة تحت 23 سنة، كما نجح محمد المطيوعي في الفوز بالميدالية الفضية في نفس السباق في إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة في تاريخ مشاركات الدراجات الإماراتية في البطولات الآسيوية للطريق.

وشارك منتخب الإمارات في البطولة الآسيوية للطريق في كازاخستان في فئات الرجال وتحت 23 سنة وإناث وشابات، ونجح خلال البطولة التي يسدل عليها الستار الأربعاء في حصد ذهبية وفضية فئة تحت 23 عام.