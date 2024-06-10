الشارقة يتوّج بطلاً لـ «الكاراتيه»

تُوّج نادي الشارقة بلقب كأس رئيس الدولة للكاراتيه لفئتي الرجال والسيدات في فرق جماعي الـ«كاتا» و«الكوميتيه»، بعد حصول فرق النادي على أكبر عدد من النقاط، في البطولة التي جرت أول من أمس، في مدينة العين، بمشاركة 91 لاعباً ولاعبة، مثلوا ثمانية أندية. وحصل الشارقة في فئة السيدات على 29 نقطة في (الكاتا) و(الكوميتيه)، بينما حصل ضمن المسابقتين في فئة الرجال على 33 نقطة.

حضر البطولة ومراسم التتويج، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر الرزوقي، وعدد من مسؤولي الأندية والاتحاد وقيادات رياضية. وفي ختام المنافسات تم تتويج الأندية الفائزة بأكبر عدد من ألقاب الموسم، وأبرزها نادي الشارقة ونادي شباب الأهلي حيث اقتسما درع التفوق العام لمختلف الفئات والمسابقات.

. الشارقة سيطر خلال بطولة الكأس التي جرت في مدينة العين على ألقاب «الكاتا» و«الكوميتيه» للرجال والسيدات.