الزعابي: مركز كلباء في الدوري لا يعكس ما قدمه من مستوى فني جيد

قال نائب رئيس شركة كلباء لكرة القدم، أحمد الزعابي، إن «المركز الـ11 الذي أنهى فيه كلباء الموسم المنصرم لدوري أدنوك للمحترفين بـ26 نقطة، لا يعكس ما قدمه من مستوى فني جيد في معظم المباريات، ومنها لقاءات حقق فيها نتائج إيجابية أمام أندية كبيرة على غرار العين والوحدة والجزيرة والنصر». وتابع: «لذلك كلباء كان يستحق مركزاً أفضل مما تحقق».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «المردود العام الذي حققه (النمور) كان جيداً، قياساً ببعض الظروف التي تعرض لها الفريق، وأبرزها حالات الطرد التي أفقدته 19 نقطة في تسع مباريات، وعدم صلاحية ملاعبه للتدريب لبعض الفترات في السنة».

وشدد على أن الفريق الأول لكلباء سيسعى إلى الاستفادة من الإنجاز الذي حققه نجوم فريق الرديف المتوّج في الموسم المنصرم بدرع دوري «تحت 21 سنة» للمحترفين. وقال إن «ذلك ستكون له آثار إيجابية على الفريق الأول، وسيمهد لتحقيقه بطولات ومراكز متقدمة في المواسم المقبلة، بما يعكس دقة الخطة الاستراتيجية لشركة كلباء لكرة القدم».

وتابع: «فريق تحت 21 سنة عزز فوزه بدرع الدوري باكتشاف مواهب مميزة، فضلاً عن نجاحه في تعزيز ثقافة الفوز بالبطولات»، مبيناً أن عدداً من نجوم فريق الرديف سيتم تصعيدهم إلى الفريق الأول في الموسم المقبل.

وأشاد الزعابي بالعمل الكبير الذي قام به المدرب العراقي غازي الشمري، لدوره في قيادة فريق تحت 21 سنة للفوز بدرع الدوري، قبل انتقاله منتصف الموسم إلى تدريب الفريق الأول، وإسهاماته البارزة في ما حققه من نتائج إيجابية.