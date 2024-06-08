العربي يتعاقد مع "طبيب" لقيادة الفريق في الموسم الجديد

أعلن نادي العربي عبر حسابه في "إنستغرام" تعاقده مع المدرب المواطن بدر طبيب مديراً فنيا لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى، قادما من نادي التعاون بعقد يمتد لموسم واحد.

وسبق لبدر طبيب تدريب نادي الامارات في دوري المحترفين ودبا الحصن ومصفوت في المواسم الماضية.

وجاء التعاقد مع طبيب لجهوده التدريبية المميزة التي بذلها في الموسمين الماضيين للدوري مع فريق التعاون ونجاحه ببناء فريق قوي تمكن من احراز مراكز متقدمة.