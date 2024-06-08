البطائح ينتزع الفوز أمام العين في ختام الموسم

حقق فريق البطائح الفوز بنتيجة هدفين دون مقابل، على حساب مستضيفه العين في المواجهة بين الطرفين مساء أمس، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة 25 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم. ويدين «الراقي» بالفضل إلى لاعبه الكاميروني أناتولي بيرتراند، الذي سجل هدف اللقاء الأول في الدقيقة 32 بكرة رأسية اكتفى حارس العين محمد بوسندة بمشاهدتها وهي تستقر في شباكه.

وكافح لاعبو العين لتفادي الخسارة، لكن محاولاتهم فشلت في الوصول إلى النهاية السعيدة، بينما رمى الضيوف بثقلهم هجومياً، وعززوا النتيجة بهدف ثانٍ من أحمد خليل من كرة ثابتة في الدقيقة 89، ويعتبر آخر هدف في الدوري. ورفع البطائح رصيده إلى 37 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع في ترتيب الدوري، فيما تجمدت نقاط «الزعيم» عند 45 في المركز الثالث.

ودخلت الحكمة روضة المنصوري التي أدارت اللقاء التاريخ بإشهارها أول بطاقة حمراء في تاريخ إدارتها لمباريات الرجال في كرة القدم، حيث كانت البطاقة الحمراء من نصيب لاعب العين هاليرو ساركي في الدقيقة 71، بعد العودة إلى تقنية الفيديو.