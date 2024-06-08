العين يحتفل بـ«الآسيوية» اليوم

يحتفل نادي العين الساعة السادسة مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، بالفريق الأول لكرة القدم المتوّج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، على أن يكون الدخول مجاناً بالنسبة للجماهير.

ويسبق الحفل مسيرة «الناموس» التي تنطلق من منطقة السلامات وصولاً إلى استاد هزاع بن زايد، حيث ستقطع ما يقارب 16 كلم، تصاحبها عروض ألعاب نارية، بينما ستكون هناك برامج استعراضية بالتقنيات الحديثة في انتظار الجماهير.

ويحيي الاحتفالية الفنانون حمد العامري وأسعد البطحري وعيضة المنهالي وماجد المهندس.