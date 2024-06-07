كلباء يختار سلوفينيا لمعسكره الخارجي
قررت شركة كلباء لكرة القدم اقامة المعسكر التدريبي الخارجي للفريق الأول في سلوفينيا استعدادا للموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين.
وقال نائب رئيس مجلس ادارة الشركة محمد الزعابي لـ "الإمارات اليوم": تم اختيار سلوفينيا ليكون مكانا للاستعداد للموسم الجديد وذلك خلال الفترة من 11-30 يوليو المقبل وفقا للمعطيات الفنية التي رصدتها اللجنة الفنية، بينما سيكون التجمع العام للفريق في الثالث من يوليو المقبل، مؤكدا ان الفريق سيخوض 4-5 مباريات ودية خلال معسكره الخارجي".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news