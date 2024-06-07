أخبار سريعة..

عُمان تتأهل إلى الدور الثالث لتصفيات المونديال

تأهل منتخب عُمان إلى الدور الثالث في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027.

وحققت عُمان فوزاً كبيراً يوم أمس، بنتيجة 3-0 على منتخب تايوان، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من منافسات المجموعة الرابعة في الدور الثاني من التصفيات. وسجل لعمان، عبدالرحمن المشيفري (ثنائية)، وهدف من جميل اليحمدي. وتتصدر عُمان بـ12 نقطة مقابل 10 نقاط لقيرغيزستان الثانية، و7 نقاط لماليزيا الثالثة، وتايوان أخيراً من دون رصيد. واستفادت عمان من تعادل ماليزيا وقيرغيزستان 1-1.

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