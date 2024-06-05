مشجع حصناوي يقيم مأدبة عشاء بمناسبة التأهل لـ «المحترفين»

أقام القطب الحصناوي محمد علي السلامي حفل عشاء في منزله بمدينة دبا الحصن على شرف صعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي دبا الحصن إلى دوري المحترفين، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور محمد المطوع، وأعضاء مجلس الإدارة، وضيوف وشخصيات من أعيان المدينة، ولاعبي الفريق الأول والجهاز الفني والإداري.

وبعد العشاء قدّم الدكتور المطوع وأعضاء مجلس الإدارة للسلامي الشكر والتقدير على حسن الضيافة والاستقبال والدعوة للاحتفال بصعود النادي إلى دوري المحترفين.