مرادلي يظفر بلقب بطولة دبي الدولية للشطرنج

ظفر الأذربيجاني محمد مرادلي، بلقب بطولة دبي المفتوحة للشطرنج 2024، بنسختها الـ24، التي نظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، وشارك فيها 160لاعباً ولاعبة من 40 دولة واختتمت منافساتها أمس الأحد.

ونجح مرادلي في حسم اللقب لمصلحته، للمرة الأولى، بعد تعادله في الجولة الأخيرة أمام الصيني داي تشانغرين، لينفرد وحيدا بالمركز الأول برصيد 7 نقاط من 9 جولات. فيما تعادل الهندي راوناك سيدهواني على الطاولة الثانية، أمام الصيني لي دي، وفاز الإيراني موفاهد سينا على الصربي فيلمير إيفيتش على الطاولة الثالث.

وتقاسم المركز الثاني خلف مرادلي، 6 لاعبين برصيد 6.5 نقطة لكل منهم، وهم: الثلاثي الصيني لي دي، وزاو يوانهي، وداي تشانغرين، إضافة إلى الهندي راوناك سادهواني، والأذربيجاني سفرلي التاج، والإيراني موفاهد سينا.

وفي منافسات الفئة الثانية (B)، فاز الليبي يوسف الحصادي بلقب هذه الفئة بعد تعادله على الطاولة الاولى مع الصيني يانج زيلونج رافعاً رصيده إلى 7.5 نقاط من 9 جولات، فيما جاء منافسه الصيني في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، فيما جاء في المركز الثاني 4 لاعبين برصيد 7 نقاط، وهم زيلونج، والكازاختساني تميروف، والإماراتي سيف أحمد.

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، نجيب محمد صالح، أن التحضير سينطلق من الآن للنسخة المقبلة الـ25، سعياً للتجهيز لتنظيم نسخة مميزة بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لانطلاق البطولة.

وأوضح: «سيعقد الجهاز الفني في النادي اجتماعاً لمناقشة كافة تقارير هذه النسخة، والوقوف على أبرز الإيجابيات والسلبيات سعياً للتطوير مستقبلاً، ومن أجل التحضير من الآن لتنظيم نسخة مقبلة مميزة تتماشى مع الاحتفال بمرور 25 عام على إطلاق البطولة».