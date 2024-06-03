العاجل: أداء جيد لـ «الصافرة النسائية» في أول ظهور بدوري المحترفين

قال الحكم الدولي السابق في كرة القدم، عبدالله العاجل، إن «أداء طاقم التحكيم النسائي كان جيداً خلال أول مباراة بقيادة (صافرة نسائية) في لقاء بني ياس وضيفه عجمان في الجولة 26 والأخيرة لدوري أدنوك للمحترفين، أول من أمس». وتُعدّ هذه المرة الأولى التي يتم فيها اختيار العنصر النسائي لإدارة مباراة في «المحترفين»، إذ إنه باستثناء حكم الفيديو محمد الهرمودي، فإن طاقم تحكيم المباراة كله من العنصر النسائي بقيادة روضة المنصوري (حكم ساحة)، وأمل جمال (حكم مساعد أول) وعذاري الحمادي (حكم مساعد ثان)، إلى جانب سارة عبدالله (حكم رابع)، وخلود الزعابي (حكم فيديو مساعد).

وقال العاجل لـ«الإمارات اليوم»: «المنصوري قادت المباراة بشكل جيد، وبأداء تحكيمي ثابت طوال الـ90 دقيقة، كما أن المباراة خلت من أي أخطاء أو قرارات مؤثرة في النتيجة»، لافتاً إلى أن لاعبي الفريقين تقبلوا وجود «الصافرة النسائية» في إدارة المباراة بروح طيبة. وشدد على أن اللقاء كان من دون ضغوط، لأن الفريقين كانا يؤديان الواجب فقط، بعد أن ضمنا البقاء، ولا ينافسان على المراكز المتقدمة. يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل 1-1، حيث رفع عجمان رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع، مقابل 26 نقطة لبني ياس العاشر.

وأكد العاجل أن المنصوري أشهرت البطاقة الصفراء أربع مرات خلال المباراة، منها بطاقتان لبني ياس ومثلهما لعجمان، ومعظم قراراتها صحيحة وفي وقتها، كما أن اللياقة البدنية للمنصوري كانت جيدة. وقال العاجل إن «إدارة روضة المنصوري للمباريات في المستقبل تحتاج إلى وقت، والتدرج في المراحل». وأكد أن «عليها مسؤولية كبيرة في أن تطور من مستواها بصورة أكبر في الفترة المقبلة، كون نجاحها يمثل دافعاً للجيل المقبل من العنصر النسائي في التحكيم مستقبلاً»، مطالباً لجنة الحكام في اتحاد الكرة «بمنحها المزيد من الثقة».