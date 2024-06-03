فريق الشارقة لـ «الأشبال» يُتوّج بدرع الدوري العام للكاراتيه

تقاسمت أول من أمس، أندية الشارقة وشباب الأهلي، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، المراكز الأولى في الدوري العام للكاراتيه (الكوميتيه) لفئات الفتيات والأشبال والشباب والآنسات، وأقيمت المنافسات على صالة نادي الشارقة (فرع الحزانة).

وشهدت المنافسات ندية كبيرة بين جميع الأندية المشاركة البالغ عددها سبعة فرق. وفاز الشارقة (الشارقة للألعاب الفردية) بدرع الدوري العام لفئة الأشبال، كما فاز شباب الأهلي بدرعي فئتي الفتيات والآنسات، بينما توج نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بدرع الدوري العام لفئة الشباب.