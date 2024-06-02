الدرّاجات الإماراتية تبحث عن ميدالية على «طريق آسيا»

أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الدرّاجات، منصور بوعصيبة، أن منتخب الدرّاجات يبحث عن إنجاز قاري جديد خلال مشاركته في البطولة الآسيوية للطريق تحت 23 سنة والشباب والفتيات، التي تنطلق في كازاخستان الثلاثاء المقبل وتستمر حتى 12 من الشهر الجاري، مشدداً على أن درّاجي المنتخب الوطني أصبح لديهم الوعي والثقافة الخاصة بالفوز والمنافسة في كل البطولات وليس للمشاركة فقط.

وقال منصور بوعصيبة لـ«الإمارات اليوم»: «نبحث عن الفوز بميدالية جديدة للإمارات في البطولة الآسيوية، وهدفنا المنافسة بقوة في فئات تحت 23 سنة ومنتخب الشباب، والفتيات أيضاً عن طريق البطلة الأولمبية صفية الصايغ، بعد أن أصبح للاعبينا الخبرة الكبيرة في التعامل مع جميع البطولات الخارجية، وكذلك رغبتهم في مواصلة الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية».

وأضاف: «تنوعت فترة الإعداد لنجوم المنتخب، حيث دخل بعض الدرّاجين في معسكر داخلي في الفجيرة، بينما انتظم نجوم فريق الإمارات للمحترفين بمعسكر خارجي في إيطاليا بإشراف المدرب يوسف ميرزا، ونلمس نقلة كبيرة لمنتخب الدرّاجات بوجود ثلاثة نجوم مع الفريق كانوا قد اندمجوا مع نجوم عالميين، وسيكون لهم مستقبل كبير».

ويترأس بعثة المنتخب الوطني نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الدرّاجات، خليفة يوسف بن عمر، وتضم: يوسف ميرزا (مدرب منتخب الرجال)، سناء المرداسي (مدربة منتخب السيدات)، شريف عبدالله (مساعد المدرب)، جون بول (مدلك)، ساجي (فني الدرّاجات)، إضافة إلى 10 درّاجين هم: خالد معيوف، عبدالله الحمادي، عبدالله جاسم، محمد المطيوعي، خالد النعيمي، حارب المرزوقي، حمد المحيربي، صفية الصايغ، مروة سلمان، زهرة حسين.

• 10 درّاجين يستعدون للمنافسة على الميداليات في البطولة الآسيوية للطريق.