الوصل يحتفل اليوم مع جمهوره بالدرع الثامن

يصعد فريق الوصل، مساء اليوم، إلى منصة التتويج في ملعبه وبين جمهوره في استاد زعبيل، وذلك في الجولة الـ26 والأخيرة بالنسبة لـ«الإمبراطور»، التي يستقبل فيها النصر الساعة 19:45. ويتسلم الوصل الدرع الثامن في تاريخه، بعد أن حسم اللقب في الجولة الـ25 خلال فوزه على مطارده المباشر شباب الأهلي بثلاثية نظيفة. ويختتم الوصل (64 نقطة) اليوم موسماً تاريخياً، حقق فيه ثنائية الدوري والكأس في إنجاز كبير لـ«الفهود».

وتأخذ المواجهة شكلاً احتفالياً إذ جرى الإعلان عن إقامة حفل غنائي سيحييه الفنانان حسين الجسمي وعيضة المنهالي، كما ينتظر أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً غفيراً من جانب الجماهير الوصلاوية للاحتفال باللقب الذي طال انتظاره.

وسيكون «الإمبراطور» مطالباً بتحقيق الانتصار لإكمال مشواره المميز بالأرقام القياسية، وتقليص فارق المواجهات المباشرة أمام منافسه، إذ جمعت 29 مواجهة سابقة بين الجارين، وفاز الوصل في تسع مباريات وتعادل في سبع، مقابل 13 انتصاراً لـ«الأزرق»، كما سيكون مطالباً بضرورة تفادي الخسارة حتى لا تعكر النتيجة صفو فرحة الحضور، خصوصاً أن «العميد» يسعى إلى رد دين خسارة لقب الكأس أمام الوصل، والتي جاءت برباعية نظيفة.

وستكون مباراتا الجزيرة مع ضيفه العين، وشباب الأهلي مع حتا لتأدية الواجب، وتقام المباراتان في التوقيت نفسه الساعة 19:45. والتقى الجزيرة والعين من قبل 29 مرة، فاز الجزيرة في 12، مقابل 11 انتصاراً للعين. وفي المقابل سيخوض حتا آخر لقاء له مع «المحترفين»، بعد أن هبط رسمياً إلى «الهواة» قبل جولات عدة.