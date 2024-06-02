هبوط «صقور إنييستا».. وداع مطر ومباراة تاريخية بصافرة نسائية

هبط فريق الإمارات بقيادة الأسطورة الإسباني، أندرياس إنييستا، إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد خسارته أمام ضيفه البطائح 2-3، أمس، ضمن الجولة الـ26 (الأخيرة) من دوري أدنوك للمحترفين، ليرافق «الصقور» فريق حتا الذي كان قد هبط في جولة سابقة. وشهدت الجولة أيضاً، وداع قائد الوحدة إسماعيل مطر للملاعب خلال مباراة الشارقة بعدما قرر الاعتزال، بينما دخلت مواجهة بني ياس وضيفه عجمان (1-1) التاريخ كأول مباراة في كرة القدم الإماراتية يديرها طاقم تحكيم نسائي.

في المواجهة المهمة، دخل فريق الإمارات ملعب البطائح رافعاً شعار الانتصار فقط، مترقباً تعثر منافسه خورفكان أمام كلباء للإبقاء على آماله في تجنب الهبوط، لكن شباكه اهتزت بهدف مبكر عبر ألفارو أوليفيرا (19)، وضاعف محمد راشد النتيجة (21)، قبل أن يعود «الصقور» إلى أجواء اللقاء بتسجيل هدفين بواسطة فرانسيسكو ألكاسير (52)، وليثييري سيلفا (58)، إلا أن أصحاب الأرض سجلوا هدفاً عبر ويبيرتي سيلفا (90+9) ليبصموا بذلك على هبوط «الصقور»، بعد أن تجمدت نقاطه عند 17 نقطة، في حين رفع البطائح رصيده إلى 34 نقطة.

وتجنب خورفكان الهبوط بتعادله الإيجابي 2-2 أمام ضيفه اتحاد كلباء، ليضمن بذلك بقاءه في دوري المحترفين.

وكان الضيوف تقدموا بثنائية لياندرو سباداسيو (23)، ودانيل بيسا (76)، إلا أن خورفكان سجل هدفي التعادل بواسطة سانتانا (80) ومحمد عوض (89)، ليرفع بذلك رصيده إلى 23 نقطة، في حين أصبح رصيد كلباء 26 نقطة.

وشهدت مباراة بني ياس أمام ضيفه عجمان - التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 - حدثاً تاريخياً بتولي طاقم تحكيم نسائي إدارتها بالكامل، وضم: روضة المنصوري (حكم ساحة)، وأمل جمال (مساعد أول)، وعذاري الحمادي (مساعد ثانٍ)، وسارة عبدالله (حكم رابع)، وخلود الزعابي (حكم فيديو مساعد)، وقد أشهرت المنصوري أربع بطاقات صفراء.

وكان عجمان قد سجل هدف التقدم بواسطة لاعبه روكي مارسيانو (78)، بينما عادل لبني ياس، يوسفو نيكيته (88)، ليصبح رصيد «البرتقالي» 34 نقطة، مقابل 26 لـ«السماوي».

يذكر أن اللقاء شهد غياب مدافع أصحاب الأرض، الصربي ساشا إيفكوفيتش، الذي ودّع الفريق أول من أمس، بعد خمسة مواسم قضاها في ملعب «الشامخة».