إسماعيل مطر .. "اسطورة بلد" ودع الملاعب من دكة الاحتياط

اكتفى قائد فريق الوحدة، الاسطورة إسماعيل مطر بالجلوس في دكة الاحتياط في مباراته الأخيرة في مسيرته الرياضية التي جمعت "العنابي" بمستضيفه الشارقة مساء اليوم 1 يونيو 2024 وانتهت بخسارتهم 2-3 وذلك ضمن الجولة 26 (الأخيرة) لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وقبل انطلاقة المباراة حظي مطر بتكريم من ادارة نادي الشارقة، ورفعت جماهير "الملك" كذلك لافتة وداعية بأسمة، وعادت الجماهير ورفعت لافتة أخرى في الدقيقة العاشرة بعنوان "اسطورة بلد" ولاقت استحسان اللاعب الذي تجاوب مع الموقف بالوقوف وتحيتها.

وكان "سمعة" قد أعلن رسمياً اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي وذلك بعد مسيرة طويلة عامرة بالألقاب الجماعية والفردية، وآخرها التتويج بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبقي اللاعب البالغ من العمر 41 ضمن قائمة اللاعبين البدلاء رغم جاهزيته للمشاركة في المشهد الأخير، لكن المدرب الصربي غوران استخدم 3 تبديلات فقط لم يكن من بينها قائد الفريق.

وكانت المباراة كذلك هي الأخيرة للاعب البرازيلي آلان ماركيز الذي سينتقل إلى صفوف بوتافوجو البرازيلي.