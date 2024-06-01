لأول مرة طاقم تحكيم نسائي يدير مباراة في الدوري الإماراتي

عينت لحنة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم وفقا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، طاقم تحكيم نسائي بقيادة روضة المنصوري لإدارة مباراة فريقي بني ياس وعجمان المقررة اليوم السبت على استاد نادي بني ياس ضمن الجولة الـ 26 والأخيرة بدوري أدنوك للمحترفين.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها اختيار العنصر النسائي لإدارة مباراة في الدوري الإماراتي لكرة القدم، إذ أنه باستثناء حكم الفيديو محمد الهرموني فإن طاقم تحكيم المباراة بكامله نسائيا.

وضم طاقم تحكيم المباراة المعاون كلا من أمل جمال وعذاري الحمادي وحكم رابع سارة عبد الله وحكم فيديو مساعد خلود الزعابي.

يذكر أنه سبق لحكمة الساحة الإماراتية روضة المنصوري إن ادارت في ديسمبر الماضي إلى جانب زميلتها الحكمة الدولية المساعدة أمل جمال مباراة فريقي "غلف أف سي" و"غلف يونايتد" للرجال، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ضمن الجولة الـ14.