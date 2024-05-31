منتخب الدرّاجات يختتم معسكر الفجيرة استعداداً لآسيا  

يختتم المنتخب الوطني للدرّاجات معسكره الداخلي المقام في الفجيرة، اليوم، وهو المعسكر الذي نظمه اتحاد الدرّاجات، وانطلق يوم 22 الجاري، استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية التي ستقام في كازاخستان من الرابع إلى الـ12 من يونيو المقبل.

وتضم قائمة المنتخب الوطني كلاً من اللاعبين الشباب، خالد النعيمي، وحارب المرزوقي، وحمد المحيربي، فيما يضم منتخب السيدات، صفية الصايغ ومروة سلمان وزهرة حسين.

وسينضم إليهم لاحقاً لاعبو منتخب الرجال: عبدالله الحمادي وعبدالله جاسم ومحمد المطيوعي الذين يوجدون حالياً في معسكر خارجي بإيطاليا رفقة يوسف ميرزا مدير فريق الإمارات للمحترفين، وسيلتحق الرباعي بالبعثة المشاركة في البطولة الآسيوية، إضافة إلى سناء المرداسي مدربة منتخب الفتيات.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد الإمارات للدرّاجات منصور بوعصيبة، أن الجهاز الفني للمنتخب قرر إقامة معسكر داخلي في الفجيرة، قبل المشاركة في البطولة الآسيوية بفترة كافية، ليكون جميع اللاعبين في أتم الجاهزية، خصوصاً أن البطولة تأتي في أعقاب ختام الموسم المحلي، وبالتالي كان من الأفضل أن يكون المعسكر داخلياً.

وأضاف بوعصيبة: «طموحنا كبير بتحقيق الميداليات في هذا المحفل القاري، بعد أن أصبح للاعبينا الخبرة الكبيرة، في التعامل مع جميع البطولات الخارجية، وكذلك رغبتهم في مواصلة الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، على الصعد كافة».