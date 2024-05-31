20 فعالية رياضية بحرية في دبي للموسم الجديد 2024-2025

اعتمد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، خلال اجتماعه، أول من أمس، برنامج الفعاليات الرياضية والسباقات البحرية للموسم الرياضي الجديد 2024-2025، المقدم من إدارة الشؤون الرياضية في النادي، الذي يتضمن ما يزيد على 20 فعالية رياضية بحرية من سباقات ومهرجانات وكرنفالات، تشمل السباقات المحلية التراثية والحديثة والخاصة بالمحركات، حيث سيبدأ الموسم كالمعتاد في شهر سبتمبر 2024 ويختتم في شهر مايو 2025 مع مسك ختام الفعاليات سباق القفال 34.

ووفقاً لبيان صحافي: «وافق مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وضمن برنامج الفعاليات الرياضية على تنظيم البطولة الخليجية الأولى لمنتخبات الشراع الحديث لفئات أصحاب الهمم التي سينظمها النادي خلال شهر أكتوبر المقبل، بينما ستعود إلى روزنامة الفعاليات مرة أخرى الجولة الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة (إكس كات) التي تحدد لها النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل».

واعتمد مجلس الإدارة التقرير الختامي للسباق المقدم من اللجنة العليا المنظمة واللجان المعاونة، تمهيداً لرفعه إلى مجلس دبي الرياضي، الذي تضمن جميع النقاط التنظيمية والمالية والفنية التي رافقت سباق النسخة الـ33 من سباق القفال للمسافات الطويلة.

ترأس الاجتماع أحمد بن مسحار، رئيس مجلس الإدارة، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة سيف السويدي، والأعضاء: خالد بن دسمال وخالد البلوشي، والمدير التنفيذي محمد الفلاحي.

وأشاد مجلس إدارة النادي في الاجتماع بالحضور المتميّز والنتائج الرائعة التي سجلها سفراء رياضة الإمارات في إدارة «الفيكتوري» التي كانت ثمارها اعتلاء الصدارة في بطولتي العالم للزوارق السريعة، «فورمولا1»، عبر زورق «فيكتوري4» بقيادة أريك ستارك برصيد 55 نقطة بعد الجولتين الأولى والثانية في إندونيسيا وفيتنام، ومونديال (إكس كات) عبر زورق «فيكتوري7» بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي برصيد 65 نقطة بعد الجولة الأولى في إمارة الفجيرة.

كما استعرض الاجتماع تحضيرات إدارة «الفيكتوري» القائمة حالياً لخوض ما تبقى من مشوار نحو تحقيق الألقاب لهذا الموسم 2024، حيث يستعد فريق «الفيكتوري»، (فورمولا1) لخوض الجولة الثالثة من بطولة العالم في مدينة أولبيا الإيطالية منتصف الشهر المقبل، بينما سيخوض فريق «الفيكتوري» (إكس كات) الجولة الثانية من بطولة العالم في مدينة باليرمو الإيطالية خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو المقبل، ووجه مجلس الإدارة بتقديم كامل الدعم للفرق وتحفيز الأبطال المشاركين في المراحل المقبلة.

جائزة التميّز الوظيفي

اعتمد المجلس خلال الاجتماع جائزة التميّز الوظيفي التي تشمل أربع فئات، هي فئة الإبداع والابتكار وتُمنح للأفكار المبتكرة والتحسينات، وفئة التعاون الفعّال التي تُمنح للفرق التي تظهر أداءً متميّزاً، وفئة القيادة الإيجابية التي تُمنح للشخص الذي يظهر قيادة إيجابية وتأثيراً جيداً على الفريق، وفئة التفاني والالتزام للموظفين أصحاب الالتزام في أداء واجباتهم.