منتدى غلوب سوكر ينطلق في إيطاليا بمشاركة نجوم الكرة

انعقد منتدى غلوب سوكر أمس الأربعاء في مدينة سردينيا الإيطالية بمشاركة نُخبة من مدربي ورؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين لأبرز الأندية والمؤسسات الكروية على مستوى القارة الأوروبية، حيث جاء بتنظيم من رابطة الدوري الإيطالي وبالشراكة مع شركة سميرالدا القابضة.

وامتد المنتدى لخمس ساعات تناول فيها أبرز صُناع القرار الكروي الأوروبي مجموعة من أهم القضايا التي تُواجه هذه الرياضة، بما فيها الاستدامة المالية وملكية الأندية المتعددة والأجندة دائمة التوسع.

وشهد المنتى ثلاث جلسات حوارية مع العديد من الأسماء اللامعة، مثل ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال؛ وغابرييل غرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم؛ وفيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي لكرة القدم.

وانطلقت الجلسة الافتتاحية تحت شعار "إنقاذ كرة القدم" بحضور غرافينا وكويكو كاتالان، نائب رئيس الدوري الإسباني لكرة القدم؛ ولويجي دي سيرفو، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي، حيث ناقشوا تنويع مصادر التمويل بين الأندية الأوروبية.

واتفق المشاركون على ضرورة عدم الاعتماد الحصري على عقود الرعاية وحقوق التغطية الإعلامية والاستفادة من السُبل الأخرى المتاحة لتوليد الإيرادات، بما في ذلك تطوير الملاعب، كما في حالة الدوري الإيطالي، بحيث لا تقتصر مهمتها على استضافة ما بين 40 إلى 50 مباراة سنوياً، بل تحويلها إلى وجهات مجهزة للأغراض الترفيهية الأخرى أيضاً. واتفق المشاركون بأن الأمور ليست بالسهولة التي تبدو عليها.