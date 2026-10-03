إندريك يطلب الرحيل عن ريال مدريد.. وروما يترقب

طلب مهاجم ريال مدريد، البرازيلي إندريك الرحيل عن الفريق على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل محدودية مشاركاته مع «الميرينغي» منذ بداية الموسم، وفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية.

وقالت الصحيفة إن روما الإيطالي يعود مجدداً إلى قائمة المهتمين بضم إندريك، بعدما كان قريباً من التعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن تتغير وجهة اللاعب ويقرر البقاء في مدريد.

وكان المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قد تدخل وقتها لإقناع إندريك بالبقاء، بعدما وعده بالاعتماد عليه إلا أن ذلك لم يتحقق بالشكل المتوقع.