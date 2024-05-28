قائد العين خالد عيسى سفيراً لمؤسسة الحلم الآسيوي

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي العين خالد عيسى ليكون سفيراً لمؤسسة الحلم الآسيوي، والتي تم إطلاقها عام 2017 كمنصة تشمل جوانب مجتمعية عدة أبرزها حماية الأطفال، والتعليم والاندماج الاجتماعي، وتقييم الاحتياجات، ودعم المشاريع الخاصة بالاتحادات الوطنية الأعضاء.

كما تم اختيار لاعبة منتخب السيدات السابقة والمدربة الحالية نورة المزروعي سفيرة لفئة العنصر النسائي.

وقال اتحاد الكرة الإماراتي في بيان اليوم الثلاثاء إن اختيار الحارس الدولي خالد عيسى يأتي تقديراً للمستوى الكبير الذي يُقدمه مع المنتخب الوطني في مختلف البطولات الإقليمية والقارية وتميزه الدائم مع نادي العين ومساهمته مع زملائه في تتويج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا 2024.

وأعرب خالد عيسى عن سعادته بهذا الاختيار الذي يُعد شرفاً لأي لاعب يُمثل دولة الإمارات المعروفة بالعمل الخيري والعطاء الانساني اللامحدود، مؤكداً أنه سيسعى مع زملائه السفراء من بقية الاتحادات الوطنية في إيصال الرسالة الإيجابية لمجتمع الكرة الآسيوية من خلال المساهمة في الأنشطة والفعاليات التي تنفذها مؤسسة الحلم الآسيوي

وقالت نورة المزروعي، إن اختيارها سفيرة لفئة العنصر النسوي مسؤولية تعتز بها.

وأكدت أن دولة الإمارات ينبوع لا ينضب للعمل الخيري والانساني, وأفرادها مسلّحون بقيم الخير التي تحرص قيادتنا الرشيدة على تعزيزها من خلال مد يد العون للجميع في كل أرجاء العالم.