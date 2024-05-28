4 فرق مهددة بمرافقة حتا إلى «الهواة»

مع اقتراب دوري أدنوك للمحترفين من خط النهاية، تصارع أربعة فرق على الهروب من دوامة الهبوط، وهي: الإمارات، وخورفكان، وبني ياس، واتحاد كلباء، إذ سيهبط من بينها فريق واحد، ليكون بجانب حتا الذي هبط رسمياً لدوري الدرجة الأولى «الهواة».

ويحتل فريق الإمارات المركز قبل الأخير «13» برصيد 17 نقطة، ثم خورفكان في المركز «12» برصيد 22 نقطة، ثم بني ياس في المركز «11» برصيد 24، واتحاد كلباء في المركز «10» بـ25، لكن فريق الإمارات بقي له ثلاث مباريات، بينما بقيت مباراتان لبني ياس، فيما لدى كل من خورفكان واتحاد كلباء مباراة واحدة.

وعلى الرغم من أن فريق الإمارات حالياً في المركز قبل الأخير، فإنه وبالأرقام لديه فرصة لتفادي الهبوط، حيث سيواجه البطائح في مباراتين، ويختتم مبارياته بمواجهة العين في الخامس من يونيو، وفي حال الفوز بالمباريات الثلاث، فإنه سيضمن البقاء في دوري المحترفين بصرف النظر عن نتائج الفرق المنافسة.

وعلى الرغم من كم النجوم الموجود في الفريق بداية من الأسطورة الإسبانية إنييستا، فإن «الصقور» لم يحقق الفوز إلا في أربع مباريات فقط من أصل 23 مباراة خاضها في المسابقة حتى الآن، بينما تعادل في خمس مباريات، وخسر في 14 مباراة.

ونجح فريق الإمارات في تحقيق فوز مهم على النصر في الجولة الماضية «25»، وهو ما رفع رصيده إلى 17 نقطة، وفي الجولة نفسها تعادل خورفكان مع الوحدة، ليتأزم موقف خورفكان الذي تتبقى له مباراة واحدة فقط، سيواجه فيها فريق اتحاد كلباء المنافس أيضاً على الهبوط، وحتى إن فاز بها سيصل إلى النقطة 25، وهو ما يعني حسابياً إمكانية هبوطه إذا فاز الإمارات في المباريات الثلاث المتبقية له.

من جانبه، أكد المحلل الفني خالد عبيد، أن الأيام القادمة ستشهد إثارة بين فرق الهبوط خصوصاً الإمارات وخورفكان، نظراً لما يقدمه الفريقان من نتائج، بعدما انتعش فريق الإمارات قليلاً، وتخبطت نتائج خورفكان.

وقال خالد عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «الأرقام تؤكد أن فريق الإمارات هو الأقرب للهبوط، لكنه في الوقت نفسه يملك تسع نقاط متبقية في البطولة، إضافة إلى تحسن عروضه ونتائجه في الدور الثاني».

وأضاف: «فريق خورفكان، لم يكن عند المستوى المطلوب على مستوى النتائج والأداء، ولم يخدم نفسه بالنتائج التي كان أقربها في الجولة الماضية عندما كان متقدماً على الوحدة حتى الدقيقة 108 من عمر المباراة، لكنه تعادل ليفقد نقطتين في غاية الأهمية».

وتابع: «أتوقع ابتعاد اتحاد كلباء وبني ياس عن هذه المنافسة، وإن كانا واقعياً داخل صراع الهبوط، إلا أن النتائج الأخرى ستخدم الفريقين، كما أن فارق النقاط الخمس بين الإمارات وأقرب منافسيه، قد يعطي الأريحية لباقي الفرق للعمل من دون ضغوط، خصوصاً أن مباريات (الصقور) صعبة، حيث يقابل العين والبطائح في مباراتين».