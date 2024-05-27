«الإمارات للدراجات» يٌتوج بسباق «جيرو دا إيطاليا»

شهدت مدينة روما، أمس الأحد، إنجازاً مهماً لرياضة الإمارات، بتتويج تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات بلقب سباق جيرو دا إيطاليا 2024.

ويعد هذا الانتصار علامة فارقة، ليس فقط في مسيرة بوجاتشار، ولكن في مسيرة فريق الإمارات للدراجات الهوائية، لاسيما وأنه الأول له على الإطلاق في السباق الإيطالي الكبير.

ويأتي فوز بوجاتشار كثاني سلوفيني يفوز بسباق جيرو دا إيطاليا على التوالي، وذلك بعد السلوفيني بريموز روجليك.

وكان الستار قد أسدل على المرحلة النهائية بعد مسار سباق شاق بطول 125 كيلومتراً في روما، بانتصار حققه تيم ميرليير من فريق سودال-كويكستيب إثر انطلاقته فائقة السرعة، ولكن ظل التقدم والصدارة من نصيب بوجاتشار بعد سيطرته على التصنيف العام، حيث أنهى السباق بفارق قدره 9 دقائق و56 ثانية، متقدماً على دانييل مارتينيز (من فريق بورا-هانسجروهي)، ومتقدماً كذلك على جيرينت توماس ( إينيوس غريناديرز) بنحو 10 دقائق و24 ثانية.

كما حصل بوجاتشار على القميص الأزرق لأفضل دراج على الطرق الصاعدة والدراج الفائز في 6 مراحل، ليصبح المجموع 77 انتصاراً خلال مسيرته والانتصار رقم 38 في 2024 لفريق الإمارات.

وأعرب بوجاتشار بهذه المناسبة عن سعادته بهذا الإنجاز الاستثنائي، لافتا إلى أن الفوز بهذا السباق هو الهدف الأساسي للجزء الأول من الموسم.