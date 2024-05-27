كأس فاطمة بنت مبارك للخيول العربية تنطلق غداً في بلجيكا

يحتضن مضمار وارجيم في بلجيكا، غدا الثلاثاء، كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمشاركة نخبة من الخيول.

وتقام المنافسات لمسافة 2300 متر للخيول العربية الأصيلة في عمر 4 سنوات فما فوق، بمشاركة 7 خيول، أبرزها «الزاركا» ليوهان فريستربين، بإشراف نفس المالك، وقيادة كو كليمانس.

كما ينافس على اللقب الجواد «بيكاسو تي» لاس بي ام ريسنج، بإشراف يوستما ميلد، وقيادة أدرى دو فريز، و«نيكس دي اي» بإشراف المالك يوهان فرستربين، وقيادة الفارسة آنا فان دي تروست، و«الباسو» لجي بي زوتليف، بإشراف نفس المالك، وقيادة ستيف هيلين.

وهناك «فريدي باي» لجي زوتليف، وقيادة الفارس كوب فاندربيك، و«عمار ابن أنجالا» للمالك والمدرب انكي ويلنز، وقيادة كريستوفر دينيس، و«بايثاجوراس» لاستال بينك بانثر، بإشراف بيتر لانسلوتس، وقيادة لورا فاندرشورين.

من جانب آخر، أحرز المهر «فيسبروي» للمالكة كلوديا دي كابريلا، بإشراف ماسميلانو ناردوزي، وقيادة الفارس جيرمانو مارسيللي، لقب سباق كأس الوثبة «ستاليونز» لمسافة 1700 متر.

وشهد السباق، الذي أقيم أمس على مضمار كابنيللي في العاصمة الإيطالية روما، مشاركة 7 خيول عربية أصيلة في عمر 3 سنوات.

وتفوق «فيسبروي» محققا 2:01:80 دقيقة، بفارق طولين عن المهرة «فونتانا أونا» لمالكها ومدربها ليفيو بيجيوني، وقيادة جيولي جنجوي، وجاء ثالثاً المهر «كنجدوم» لتي أس أي، بإشراف كريستيان ميتيني، وقيادة جيوسيبي أريكوفيتش.