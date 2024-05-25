مفاجأة.. لاعبو العين لم يعرفوا أمر مشاركتهم في النهائي قبل ساعة ونصف من المباراة (فيديو)

علمت "الإمارات اليوم" أن مدرب فريق العين لكرة القدم، الأرجنتيني هيرنان كريسبو اتبع اسلوباً جعل جميع لاعبيه في كامل جاهزيتهم لمواجهة يوكوهاما الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، وهو الأسلوب الذي اعتاد المدربين أصحاب الخبرات على اتباعه في المباريات النهائية والتي تحتاج لتركيز جميع اللاعبين.

وذكر مصدر مطلع أن كريسبو ظل يخفي التشكيلة التي سيدفع بها في لقاء اليوم حتى على لاعبي الفريق، وأن اللاعبين حتى خلال نزولهم لتفد أرضية الملعب لم يكونوا يعرفون بأمر مشاركتهم من عدمها.

وأنه أعلن عن القائمة في اللحظات الأخيرة وذلك للإبقاء على شعلة الحماس متقدمة في قلوب جميع اللاعبين بالإضافة إلى عدم منح نظيره مدرب يوكوهاما، الأسترالي هاري كيول فرصة تحضير نفسه.

وكانت الحصة التدريبية الختامية التي أجراها الفريق مساء أمس على استاد هزاع بن زايد قد شهدت حماساً وندية بين جميع اللاعبين من أجل كسب ثقة المدرب لخوض اللقاء القاري.