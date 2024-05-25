الإمارات تفوز بـ 3 برونزيات في «مصارعة الذراعين»

حصد منتخب مصارعة الذراعين ثلاث ميداليات برونزية في بطولة آسيا المقامة في أوزبكستان، وينظمها الاتحاد الآسيوي للعبة، وتختتم غداً.

وأحرز الميداليات، سالم الشحي «برونزيتين في اليد اليمنى واليد اليسرى» لوزن 90 كغم، وأحمد صالح «برونزية اليد اليسرى في وزن 75 كغم»، فيما حل علي المزروعي في المركز الرابع بمنافسات الوزن المفتوح، وسط مشاركة نخبة من أبطال العالم وآسيا.

من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد رئيس بعثة المنتخب الوطني محمد المري، في تصريحات صحافية: «تم بحث التعاون المشترك مع الاتحاد الآسيوي في كل الجوانب المتعلقة بتنظيم واستضافة البطولات، وإقامة معسكرات تدريبية متبادلة، والعمل على نشر ثقافة ممارسة اللعبة».