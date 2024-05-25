نافاس يترجل عن حراسة كوستاريكا

وضع حارس المرمى المخضرم الكوستاريكي كيلور نافاس حداً لمسيرته الدولية مع منتخب بلاده، بعد مسيرة دامت أكثر من 15 عاماً.

وقال نافاس (37 عاماً) الذي لعب 114 مباراة دولية، في مقطع فيديو نشره على حسابه في «إنستغرام»، مع صور له بقميص المنتخب، مساء الخميس: «هذا الفصل من حياتي يقترب من نهايته.. إنه شعور حلو ومر يصعب استيعابه».

وأضاف حارس المرمى الذي يغادر باريس سان جرمان الفرنسي في نهاية هذا الموسم: «معاً كتبنا التاريخ بمواجهة أفضل لاعبي العالم، ورفعنا اسم كوستاريكا إلى القمم».

ولعب حارس ريال مدريد الإسباني السابق أولى مبارياته الدولية في 2008، قبل مشاركته مع منتخب بلاده في ثلاث نسخ من كأس العالم، آخرها في قطر 2022.