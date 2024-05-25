«الصقور» يهزم «العميد» ويبقي على الأمل  

أبقى فريق الإمارات على بصيص الأمل في البقاء بدوري أدنوك للمحترفين، حيث اقتنص يوم أمس، فوزاً ثميناً للغاية على حساب النصر 2-1 في الجولة 25. ورفع «الصقور» رصيده إلى 17 نقطة في المركز قبل الأخير. في المقابل، ورغم التعادل المخيب أمام الوحدة بنتيجة 1-1، لاتزال الفرصة متاحة لخورفكان للبقاء في المحترفين، إذ رفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ12. ويحتاج خورفكان للفوز في الجولة المقبلة، وانتظار تعثر «الصقور»، بينما فريق الإمارات مطالب بالفوز في مبارياته الثلاث المقبلة لبلوغ 26 نقطة، وانتظار تعثر فرق خورفكان وبني ياس (23 نقطة) وكلباء (24 نقطة).

وفي مباراة فريق الإمارات وضيفه النصر، قدم «الصقور» شوطاً أول مثالياً، أنهاه بالتقدم بهدفين حملا توقيع، إنييستا من ضربة جزاء في الدقيقة «24»، وإسماعيل الحمادي «40»، ثم قلص المغربي عادل تاعرابت النتيجة لمصلحة النصر من ضربة جزاء «60».

وسقط الوحدة في فخ التعادل الإيجابي أمام خورفكان، إذ تقدم الفريق الضيف عن طريق علاء الدين زهير، بعدما سجل بالخطأ في مرماه «53».

وتمكن السوري، عمر خريبين، من إدراك التعادل بعد 18 دقيقة من الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع من ضربة جزاء، بعدما كان قد أضاع ضربة جزاء في الدقيقة 78. ورفع الوحدة رصيده إلى 42 نقطة منفرداً بالمركز الرابع.

وفي مباراة ثالثة، دخلت مواجهة عجمان وضيفه الشارقة، التي انتهت بالتعادل 2-2، تاريخ دوري المحترفين من الباب الواسع، بعدما أصبحت أول مباراة في تاريخ المسابقة تشهد تسجيل هدفين في أقل من دقيقتين. وسجل عصام فائز هدف عجمان الأول بعد 17 ثانية، ليكون أسرع هدف لعجمان في الدوري، والثالث في تاريخ المسابقة، بعد هدف خليفة عبدالله لاعب الوصل السابق، والبرازيلي أديلسون بقميص فريق الشباب (سابقاً).

وتلقّى عصام فائز، كرة من زميله وليد أزارو، ليُسدد من مكان صعب على يمين حارس الشارقة عادل الحوسني. لكن بعد مرور دقيقة و29 ثانية تمكن الشارقة من إدراك التعادل بعد مجهود فني مميز للظهير الأيمن خالد الظنحاني، لتصل الكرة إلى ماجد راشد الذي سددها بنجاح داخل المرمى.

واستمر التعادل قائماً بين الفريقين حتى الدقيقة 67، حيث سجّل لوان بيريرا هدف التقدم للشارقة من تسديدة مباغتة، وقبل دقيقتين فقط من النهاية نجح البديل روكي مارسيانو من تسجيل التعادل لعجمان بضربة رأس.

وفي لقاء حتا وضيفه الجزيرة حضر التعادل أيضاً بنتيجة 1-1. وكان التقدم من نصيب أصحاب الأرض بفضل الهدف الذي سجله غابريل دي سوزا بعد فاصل من التمريرات الناجحة في الدقيقة 24، وبعدها تمكن الجزيرة من إدراك التعادل من ضربة جزاء نفذها بنجاح برونو دي أوليفيرا في الدقيقة 84.