بني ياس وكلباء في صراع على «نقاط الأمان»  

تُقام اليوم مباراة واحدة ضمن الجولة الـ25 من دوري أدنوك للمحترفين، تجمع اتحاد كلباء مع ضيفه بني ياس، الساعة 17:15 مساء. ويتشابه موقف الفريقين خلال المواجهة، حيث لايزال السماوي في حاجة إلى الفوز لتأمين البقاء، وكذلك الأمر بالنسبة لكلباء.

وعانى بني ياس على مستوى النتائج في آخر أربع مباريات، إذ لم يتمكن فيها إلا من الحصول على نقطة واحدة أمام البطائح، بالتعادل 3/3، في حين خسر من شباب الأهلي والشارقة والجزيرة.

وخسر السماوي بطريقة دراماتيكية أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية وخلال الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع، بسبب خطأ ارتكبه المدافع حسن المحرمي، الذي سجّل هدفاً في مرماه ليمنح «الفرسان» الأمل في المنافسة على لقب الدوري. وخسر كلباء هو الآخر من الوصل 2/4 في الجولة الماضية، بعد أن لعب لأكثر من 86 دقيقة بـ10 لاعبين بعد طرد مدافعه محمد سبيل، إلا أن «النمور» ظهر بصورة جيدة وتسبب في حرج كبير للوصل، قبل أن يخرج بالنقاط الثلاث.

يُذكر أن بني ياس فاز في لقاء الذهاب على كلباء بنتيجة 2-1. ويملك «السماوي» 23 نقطة، ويراهن على تكرار الفوز اليوم، لرفع رصيده إلى 26، بينما يملك كلباء 24 نقطة.

• بني ياس حصل على نقطة واحدة من آخر أربع مباريات.