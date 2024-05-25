أندرسون لوبيز: يوكوهاما في حالة تأهب قصوى

اعترف مهاجم فريق يوكوهاما الياباني، البرازيلي أندرسون لوبيز بصعوبة مواجهة اليوم أمام العين، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، خصوصاً أن منافسهم أطاح بفريقي النصر والهلال السعوديين في طريقه إلى المباراة النهائية، وهو ما يجعلهم في حالة تأهب قصوى.

وقال البرازيلي في حديثه لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «فريقنا جاهز ونحن في كامل تركيزنا، نعلم أن الأمر سيكون صعباً وأن العين فريق عظيم، وقد أطاح بفريقين كبيرين (النصر والهلال)، لذلك نحن في حالة تأهب قصوى. لكننا سنحاول اللعب بأسلوبنا وتحقيق النتيجة التي تجعلنا أبطالاً».

وأوضح اللاعب الذي قضى سبع سنوات في الدوري الياباني، أن خوض نهائي دوري أبطال آسيا هو ذروة مسيرتي مع يوكوهاما، وقال: «عندما انضممت إلى هذا الفريق أصبحت بارعاً في تسجيل الأهداف، أحببت ذلك وأردت أن أسجل في الشباك في كل مباراة. لقد سارت الأمور على ما يرام، لكنني لم أسمح لذلك بالسيطرة على ذهني. أنا فقط أستمتع بالأمر، ومن الرائع للغاية أن أحظى بإشادة النادي والجماهير».

وأشار مهاجم الفريق الياباني إلى أن مستواه تطوّر، وقال: «في عام 2022 لم أكن قوياً على الصعيد الذهني بشكلٍ خاص. حدثت بعض الأمور في حياتي التي كان لها تأثير إيجابي، وفتحت صفحة جديدة، عندما تسير الأمور بشكلٍ جيد خارج الملعب، فإنها تسير بسلاسة داخل الملعب أيضاً. كان ذلك نقطة تحوّل، بفضل كل ما عشته وتعلمته».

ويُعد يوكوهاما هو النادي الثالث للمهاجم البرازيلي في الدوري الياباني، إذ لعب سابقاً مع سانفريتشي هيروشيما وكونسادول سابورو، وقد تلقّى مع ناديه الحالي نصيحة غيّرت مسيرته المهنية، وقال: «أخبرني برونو كوادروس، الذي كان مساعداً للمدرب، أنني يجب أن ألعب كمهاجم لأنني قوي وسريع وأجيد إنهاء الهجمات. لقد فوجئت في البداية وقلت: لا، لا تفعل بي هذا! ولكن الأمر سار بشكلٍ جيد، وأصبحت مهاجماً، ولا أرى نفسي ألعب كجناح مرة أخرى».

• النجم البرازيلي: عندما انضممت إلى يوكوهاما أصبحت بارعاً في تسجيل الأهداف.