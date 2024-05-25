سالم جوهر: العين قادر على الفوز بـ «شرطين»

أكد قائد فريق العين الفائز بلقب دوري أبطال آسيا عام 2003 سالم جوهر، أن «الزعيم» قادر على الفوز بلقب دوري أبطال آسيا أمام فريق يوكوهاما اليوم، إذا توفر شرطان، الأول أن يغيّر مدرب الفريق الأرجنتيني هيرنان كريسبو قناعته وضرورة الاعتماد على المهاجم التوغولي لابا كودجو، والثاني ضرورة تسجيل هدف مبكر، مشيراً إلى أن الوضع الآن مختلف تماماً عن الجيل الفائز بلقب دوري 2003 مع العين، مؤكداً أنه لن يتكرّر.

ولم يعتمد كريسبو على الهداف لابا كودجو، منذ فترة طويلة في دوري أبطال آسيا، مكتفياً بتألق المغربي سفيان رحيمي.

وقال سالم جوهر لـ«الإمارات اليوم»: «العين قادر على الفوز بالتأكيد، والفرصة متاحة، ولكن يجب أن يغيّر المدرب قناعته ويشرك لابا كودجو، فالكل يعلم أهمية اللاعب، خصوصاً أن الفريق بحاجة إلى إحراز هدفين، ومن الممكن الاعتماد على اللاعب بديلاً عن بلاسيوس، ولن ننسى أن العين قد يتعرض لموقف صعب باستقباله هدفاً، وفي هذه الحالة يجب أن يكون في دكة البدلاء مهاجم ممكن الاعتماد عليه».

وعن أوجه التشابه بين جيلي 2003 (الفائز باللقب) و2024، قال سالم جوهر: «لا يوجد تشابه نهائياً بين الجيلين، مع احترامنا بالتأكيد للجيل الحالي من اللاعبين وقوتهم وقدرتهم على تحقيق الفوز، ولكن جيل 2003 كان مختلفاً تماماً، إذ كانت دكة البدلاء قادرة على المنافسة والفوز بلقب البطولة، بوجود أسماء كبيرة ومنهم غريب حارب، وقد تكون مشكلة الجيل الحالي في عدم تواجد دكة بدلاء قوية أو أسماء قادرة على تعويض غياب لاعب بارز».

• سالم جوهر: يجب أن يغيّر كريسبو قناعته ويشرك لابا كودجو لحاجة العين إلى هدفين.