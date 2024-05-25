قمة مصرية تونسية حاسمة على لقب إفريقيا

يصبو الأهلي المصري إلى تشديد قبضته على مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، عندما يستقبل اليوم (التاسعة مساء بتوقيت الإمارات)، الترجي التونسي، في إياب الدور النهائي، على ملعب القاهرة الدولي، الذي سيكون مسرحاً للتتويج القاري للأسبوع الثاني توالياً، بعدما كان الزمالك قد أحرز لقب كأس الاتحاد على حساب نهضة بركان المغربي.

ويبحث الفريق الضيف عن إيقاف هيمنة «الشياطين الحمر» والعودة إلى بلاده باللقب الخامس في تاريخه. وكان الفريقان قد تعادلا سلباً على ملعب «حمادي العقربي» في رادس ذهاباً.

ويسعى الأهلي إلى تعزيز رقمه القياسي بعدد الألقاب، ونيل اللقب الـ12 في تاريخه، بعدما بلغ النهائي للمرة الخامسة توالياً (رقم قياسي)، طامحاً إلى تتويج رابع خلال هذه المدة. وتعد هذه المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتوج الأهلي باللقب في 2012، بينما انتزعه الترجي في 2018.