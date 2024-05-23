الكعبي: شباب الأهلي يقاتل حتى النهاية

أبدى إداري الفريق الأول لكرة القدم في نادي شباب الأهلي، خالد الكعبي، سعادته بالفوز الذي حققه «فرسان دبي» على بني ياس بهدفين مقابل هدف، أول من أمس، في ختام مباريات الجولة الـ24 من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن الفريق سيقاتل حتى آخر فرصة للمنافسة على اللقب.

وقال الكعبي لـ«الإمارات اليوم»: «إن شباب الأهلي خاض مباراة صعبة أمام بني ياس، ولكن إصرار لاعبي الفريق أسهم في تحقيق الفوز في الوقت القاتل»، موضحاً: «لعبنا مباراة حاسمة في سباق المنافسة على لقب الدوري، وصراحة بني ياس منافس قوي وعنيد، وقدم مباراة قوية».

وأضاف: «سيناريو المباراة كان صعباً على شباب الأهلي، خصوصاً بعدما تقدم المنافس بهدف، ولكننا تمكّنا من العودة في المباراة بإحراز هدف التعادل عن طريق إيغور جيسوس، بينما لم يحالفنا التوفيق في إضافة الهدف الثاني، واستمرت المباراة معلقة حتى الدقائق الأخيرة».

وتابع: «الأعصاب توترت عند اللاعبين والأمر نفسه في الجهاز الفني، ولكن ثقتنا بالفريق لم تهتز، ولا شك أن إحراز هدف الانتصار في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع أعاد آمالنا في المنافسة على لقب الدوري».

وشدد الكعبي على أن شباب الأهلي متمسك بالمنافسة على المركز الأول حتى آخر فرصة متاحة له في البطولة، وقال: «نعلم أن المنافسة صعبة، ولكن من جانبنا سنتمسك بحظوظنا، وسنقدم كل ما لدينا حتى آخر جولة في المسابقة».

وتحدث عن مواجهة الوصل في الجولة الـ25 يوم الأحد المقبل، وقال: «بالتأكيد هي مباراة حاسمة، وستحدد بشكل كبير هوية بطل الدوري».

وأشاد إداري شباب الأهلي بفريق الوصل، وقال: «نلعب أمام منافس قوي وعنيد، ويقدم مستويات جيدة جداً منذ بداية الموسم، ولديه إصرار على الفوز بلقب الدوري، ولكن في الوقت نفسه من جانبنا لدينا أيضاً إصرار قوي على تقديم أفضل ما لدينا لتحقيق الفوز باللقاء».

وتوجه الكعبي في ختام تصريحاته بالشكر إلى لاعبي شباب الأهلي، وقال: «أشكر اللاعبين على جهودهم خلال مباراة بني ياس، إذ إن الهدف الذي أحرزناه في الوقت القاتل يؤكد أن الفريق يقدم كل ما لديه، ويقاتل من أجل مواصلة الانتصارات والاقتراب من صدارة الترتيب، بينما أتمنى أن نواصل بالنسق نفسه ونظهر بأفضل صورة ممكنة أمام الوصل».