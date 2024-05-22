المصري فولي.. يد مليحة الحديدية

خطف الوافد الجديد لفريق مليحة، المحترف المصري عمر سعيد فولي، الأضواء في دوري أقوياء اليد، بعدما اعتلى صدارة الهدافين في موسمه الأول مع فريقه بإجمالي 144 هدفاً، متفوقاً بفارق تسعة أهداف عن أقرب منافسيه، الكاميروني هوبيرت ناناوا لاعب نادي دبا الحصن، على الرغم من حلول فريقه في المركز الثالث على لائحة ترتيب الفرق.

وأكد المدرب المصري محمد عبدالرازق، الذي تولى قيادة العديد من فرق كرة اليد في الدولة، لـ«الإمارات اليوم» أن سطوع نجومية اللاعب فولي على الرغم من خوضه لموسمه الأول مع ناديه مليحة، يعود إلى الخبرات المتراكمة التي يمتلكها اللاعب، سواء مع منتخب مصر، أو خلال مسيرته في اللعب لأندية كبرى، أبرزها الأهلي والجيش في مصر.

وهيمن اللاعبون المحترفون على المراكز الـ10 الأولى في قائمة هدافي بطولة الدوري التي أسدل الستار عليها منتصف الشهر الجاري، بتتويج فريق الشارقة، بعدما احتل التونسي ريان بن محمود لاعب نادي شباب الأهلي المرتبة الثالثة بإجمالي 117 هدفاً، يليه الكوبي بوسداني ريوس لاعب نادي الجزيرة برصيد 113 هدفاً، ومن ثم التونسي مجدي بن عمارة لاعب نادي الوصل بإجمالي 109 أهداف.

وعلى الرغم من تربع الشارقة على عرش البطولة للموسم الثامن توالياً، والـ18 تاريخياً، فإن محترف الشارقة التونسي مصباح الصانعي، اكتفى خلال بطولة الدوري بتسجيل 70 هدفاً، حيث احتل من خلالها المرتبة الـ19 في قائمة الهدافين.

وقال عبدالرازق: إن «لاعبي كرة اليد الذين قدِموا من الدول العربية في إفريقيا، يمتلكون خبرات كبيرة، سواء بالمشاركة مع منتخبات بلادهم التي تشارك على الدوام في بطولات كأس العالم، أو على صعيد الأندية الكبرى».

وأوضح أن «العديد من نجوم كرة اليد العرب القادمين من إفريقيا، تألقوا في الدوري الإماراتي، ومنهم على سبيل المثال الدولي المصري علي الزين الذي احترف في نادي الشارقة قبل أن ينتقل في يوليو من عام 2021 للعب في صفوف نادي برشلونة الإسباني».

وعلى مستوى اللاعبين المواطنين، جاء لاعب شباب الأهلي يوسف بلال في صدارة اللاعبين المواطنين بقائمة الهدافين، وحلَّ في المرتبة الـ16 في القائمة الإجمالية بـ75 هدفاً، بفارق خمسة أهداف عن لاعب النصر محمد جمعة، الذي حلَّ ثانياً في قائمة الهدافين المواطنين والمركز الـ18 في القائمة الإجمالية، تلاه سعود سليمان من نادي الجزيرة كثالث أفضل المواطنين تسجيلاً برصيد 67 هدفاً (المرتبة الـ21)، بفارق هدف عن لاعب نادي العين محمد غريب، فيما فرض لاعب العين عبدالله عمر حضوره بالوجود في المرتبة الخامسة في قائمة المواطنين بإجمالي 62 هدفاً.