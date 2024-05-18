المهرة «إيفوار» تظفر بكأس فاطمة بنت مبارك

أحرزت المهرة «إيفوار إي أور»، للمالك والمدرب أنتوني لوبيز، وقيادة سامي لو كويليو، لقب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة في عمر فوق أربع سنوات.

وأقيم السباق، أول من أمس، على مضمار بوردو لو بوسكات في فرنسا، برعاية النسخة الـ16 لمهرجان «سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان».

وشهد السباق لمسافة 1600 متر مشاركة تسعة خيول عربية أصيلة، وجاء قوياً للمنافسة على اللقب، وتمكنت «إيفوار إي أور» من التقدم نحو الصدارة في آخر 200 متر على نهاية السباق، بفارق طولين عن صاحب المركز الثاني «النجيب» للخيالة السلطانية العمانية.

وقطعت البطلة «إيفوار إي أور» المنحدرة من نسل «جاسكو دو كايرو» مسافة السباق محققة 1:55:45 دقيقة، وجاء ثالثاً المهر «سفير» لياس لإدارة سباقات الخيل.