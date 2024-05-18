أخبار سريعة..

الفلاحي: الإصابات الكثيرة أسهمت في هبوط سيتي

قال رئيس نادي سيتي، سلطان الفلاحي، إن «الإصابات الكثيرة التي تعرض لها الفريق في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى أسهمت بشكل كبير في هبوط سيتي إلى الدرجة الثانية». وأكد الفلاحي لـ«الإمارات اليوم» أن جميع حراس المرمى الأربعة تعرضوا في فترة سابقة للإصابة، إلى جانب افتقاد سيتي لملعب خاص به، وكذلك خسارة نقاط الفوز على الرمس بعد انسحاب الأخير من الدوري، إلى جانب معاناة الفريق مع غياب الاستقرار الفني.

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