الوصل والشارقة يكملان عقد نصف نهائي كأس السلة

أكمل فريقا الوصل والشارقة، أول من أمس، عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس الإمارات لكرة السلة. وجاء ذلك بعد فوز الوصل على الوحدة بنتيجة (96-53)، و«الملك» على الظفرة (90-69).

وسبق للوصل والشارقة أن فازا في موقعتي الذهاب، مساء الأحد الماضي، بنتيجتي (91-86) و(95-67) على التوالي.

ويلتقي الوصل مساء غد النصر في افتتاح دور نصف النهائي المقام بنظام الذهاب والإياب، فيما يخوض الشارقة في اليوم ذاته مواجهة شباب الأهلي. وكانت القرعة في مصلحة شباب الأهلي والنصر بمنحهما التأهل المباشر إلى نصف النهائي.

ومن المتوقع أن يشهد الدور نصف النهائي إثارة وندية كبيرتين بين الفرق الأربعة، خصوصاً في ظل المستويات الكبيرة التي تقدمها في الموسم الحالي.