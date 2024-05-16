«يد الشارقة» تقبض على اللقب الـ 46

واصل فريق رجال الشارقة لكرة اليد سلسلة ألقابه المتتالية في المسابقات المحلية، محققاً أرقاماً قياسية غير مسبوقة بتاريخ اللعبة، بعد فوزه أول من أمس، بلقبه الثامن توالياً في بطولة الدوري، والـ18 في تاريخ المسابقة، ليصل بذلك إلى البطولة رقم 46 على صعيد مشاركاته المحلية والخارجية، كأكثر فرق الدولة تتويجاً في مسابقات كرة اليد.

واستطاع الشارقة التغلب على شباب الأهلي بنتيجة (25-20) في المباراة النهائية لبطولة الدوري التي جمعتهما على صالة نادي البطائح، ليضيف بذلك لقبه المحلي الرابع هذا الموسم عقب تتويجه بـ«كأس السوبر»، و«كأس الاتحاد»، و«كأس الإمارات»، بجانب لقب خارجي «كأس السوبر الإماراتي - البحريني»، وبات على بُعد خطوة من الظفر بالعلامة الكاملة المرهونة بفوزه بـ«كأس رئيس الدولة» مسك ختام الموسم، وتأكيد سطوته على كرة اليد الإماراتية.

وتحفل مسيرة رجال اليد في الشارقة بكثير من الإنجازات المحلية والخارجية، فبجانب ألقابه الـ18 في الدوري، حصده كأس رئيس الدولة في 10 مناسبات، وتوّج بـ«كأس السوبر» ست مرات، ومثلها على صعيد «كأس الإمارات»، وثلاثة ألقاب في مسابقة «كأس نائب رئيس الدولة»، ولقبين في «السوبر الإماراتي - البحريني»، ولقب وحيد بمسابقة «كأس الاتحاد».

وعزز فريق الشارقة صدارته كأكثر أندية الدولة حصداً للألقاب، بفارق كبير عن شباب الأهلي الذي يأتي في المركز الثاني بإجمالي 36 لقباً موزعة بين 13 لقباً في كأس نائب رئيس الدولة، و10 ألقاب في الدوري، وسبعة على صعيد كأس رئيس الدولة، وخمسة في مسابقة كأس الإمارات، بجانب لقب خليجي وحيد عام 2013.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، علي سالم المدفع، بإنجاز فريق رجال اليد بالنادي، والفوز بكل الألقاب المتاحة في الموسم الحالي.

وقال المدفع في تصريحات صحافية: «إن منظومة العمل في نادي الشارقة، من أعضاء ومجلس إدارة ألعاب جماعية، كان لها الأثر في تحقيق الإنجازات المتواصلة لكرة اليد»، مشيداً في الوقت ذاته بالفرق الرياضية واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، وبدعم مجلس الشارقة الرياضي.

وأوضح: «حصول فريق رجال اليد على اللقب الثامن توالياً والـ18 تاريخياً في بطولة الدوري، يعكس منظومة العمل الشاملة، إذ إن جميع فرق المراحل السنية المختلفة في النادي تحقق إنجازات في هذه اللعبة، وهذه الفرق تمثل الشريان الأساسي في بناء نواة المستقبل للحفاظ على المكتسبات التي تحققت».

بدوره، قال المدير الفني لفريق رجال الشارقة، التونسي سامي السعيدي، إن «التتويج بلقب الدوري لم يكن سهلاً، في ظل تكرار معاناة الغيابات المؤثرة بسبب الإصابات، وأشكر إدارة النادي على دعمها الدؤوب ووقوفها خلف الفريق وتوفير كل مقومات النجاح، خصوصاً أن فريق الشارقة يمتلك تقاليد الفوز في الاستحقاقات المهمة».

وأضاف: «مثابرة اللاعبين واجتهادهم الدائم وطموحهم كانت كلمة السر في مواصلة حصد الإنجازات، خصوصاً أن دوري الموسم الحالي جاء مختلفاً عن سابقه، كونه أقيم على ثلاثة أدوار، ونتطلع إلى الظفر بالبطولة المتبقية في الموسم الحالي، بطموح كتابة فصل جديد وحصد سداسية تاريخية غير مسبوقة».