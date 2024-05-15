«يد» الشارقة تقبض على الدوري للمرة الـ 18

ظفر فريق الشارقة بلقب دوري كرة اليد للمرة الثامنة على التوالي، بفوزه على شباب الأهلي (25-20)، في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس، على صالة نادي البطائح.

وأضاف الشارقة اللقب الـ18 تاريخياً في بطولة الدوري، منذ تتويجه بلقب النسخة الأولى موسم 1976-1977، كما أضاف الشارقة لقبه الرابع محلياً في الموسم الحالي، عقب تتويجه بمسابقات «كأس السوبر» و«كأس الاتحاد» و«كأس الإمارات»، بجانب لقب خارجي «كأس السوبر الإماراتي البحريني».

وجاءت بداية المباراة متقاربة بين الفريقين، قبل أن يتمكن الشارقة من الابتعاد تدريجياً وإنهاء الشوط الأول متفوقاً بفارق هدفين وبنتيجة (10-8)، ومن ثم مواصلة الابتعاد بالنتيجة وحسم المباراة لمصلحته بواقع (25-20) والتتويج باللقب.

وتوّج الفائزين، مدير عام الهيئة العامة للرياضة غانم مبارك الهاجري، ورئيس اتحاد كرة اليد نبيل عاشور، يصحبهما رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي علي سالم المدفع، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ونادي الشارقة.