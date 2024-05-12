بطولة «الشارقة ماسترز للشطرنج» تنطلق الثلاثاء بمشاركة 300 لاعب

أعلن نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تفاصيل النسخة السابعة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية، عبر برنامج محادثة الفيديو (زووم)، بحضور الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ونائب رئيس مجلس ادارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، عمران عبد الله النعيمي. وعضو مجلس الإدارة، مدير البطولة، عبد الله مراد المازمي.



وأكد الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، أن نادي الشارقة الثقافي للشطرنج حريص على تطبيق المبادرات المبتكرة التي تنتهجها دولة الامارات للاستفادة من القدرات التكنولوجيا العالية وبما يوفر بيئة عمل صحية للمنتسبين للنادي ويساعدهم على العمل بكفاءة عالية وبارتياح تام.

وقال القاسمي خلال الاجتماع الذي حضره وسائل اعلام محلية، أن بطولة الشارقة ماسترز هذا العام ستشهد نقلة كبيرة على مستوى أعداد المشاركين ونوعيتهم، اذ تم اعتماد ما يقرب من مشاركة 300 لاعبا ولاعبة من 60 دولة منهم أكثر من 160 لاعبا ولاعبه من ذوي الألقاب الدولية: للمنافسة على جوائز البطولة التي تنطلق بعد غد الثلاثاء وتستمر حتى 22 مايو الجاري، والبالغ قيمتها، 65 الف دولار أميركي.

وتنظم النسخة السابعة من بطولة الشارقة ماسترز، ثلاث بطولات يأتي في مقدمتها، بطولة الماسترز بمشاركة 90 لاعبا ولاعبة من حملة الألقاب الدولية والتصنيفات العالية من بينهم 15 لاعبا سبق وأن حقق لقب بطولة العالم في فئات مختلفة، كما تقام بطولة التحدي بمشاركة 104 من الأساتذة الدوليين الكبار والأساتذة الدوليين، وأساتذة الاتحاد الدولي، وفي بطولة المستقبل يشارك 100 لاعب من اللاعبين الواعدين.

وكشف مدير البطولة، عبدالله مراد المازمي مدير البطولة، أن عملية انتقاء المشاركين في جميع البطولات استمرت لثلاثة أشهر لاختيار الأفضل، مشيراً الى ان البطولة أصبحت محط اهتمام وانتباه اللاعبين الكبار وتعتبر من أقوى بطولات العالم المفتوحة حاليا.