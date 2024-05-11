عجمان ينتزع «نقاط الأمان» أمام البطائح

قطع عجمان يوم أمس، خطوة كبيرة نحو البقاء في دوري أدنوك للمحترفين بحصد نقاط الأمان، ضمن مباراة مؤجلة عن الجولة الـ19، وذلك بعد أن تغلب على ضيفه البطائح بهدفين دون ردّ، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن، بينما تراجع «الراقي» للمركز التاسع برصيد 26 نقطة. وبات عجمان بعيداً جداً عن المراكز المهددة بالهبوط.

وتفوق «البرتقالي» في الدقائق الأولى من الشوط الأول، وكاد وليد أزارو يحرز الهدف الأول من كرة ارتدت عن طريق الخطأ من دفاع البطائح، لكن المهاجم المغربي سدد الكرة بجوار القائم (22)، بينما بالطريقة نفسها أهدر «الراقي» فرصة خطرة من كرة أخطأها حارس عجمان علي الحوسني والمدافع عبدالرحمن أحمد، ووصلت إلى أناتولي الذي راوغ الحارس وسدد الكرة في المرمى، ولكن عبدالرحمن أحمد أبعدها قبل أن تتجاوز خط المرمى (30).

وفي الشوط الثاني حسم «البرتقالي» اللقاء، بعدما أحرز أزارو الهدف الأول من كرة عرضية لعبها علي مدن، وحولها المهاجم المغربي برأسه في المرمى (63)، وأضاف البديل روكي الهدف الثاني من متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء (74)، ليحقق عجمان انتصاراً ثميناً.

وفي مباراة ثانية، أهدر خورفكان فرصة فوز مهم للغاية بعد فشله في الحفاظ على تقدمه ليتعادل 3-3، مع مضيفه الجزيرة. ولايزال خورفكان تحت تهديد الهبوط، إذ لديه 21 نقطة في المركز الـ12، بينما الجزيرة بـ28 نقطة في المركز السابع.

وفرض الجزيرة سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الأول، وأحرز الكونغولي كيبانو الهدف الأول عقب تلقيه تمريرة من بوزويلو، حيث سدد كيبانو الكرة بمهارة في المرمى، محرزاً الهدف الأول للجزيرة (12).

في المقابل، عاد خورفكان إلى أجواء اللقاء بعدما أحرز لاعب الجزيرة السابق، الجنوب إفريقي ثولاني سيريرو هدف التعادل من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء (20)، بينما رفض سيريرو الاحتفال بالهدف احتراماً لفريقه السابق.

وفي الشوط الثاني بدأ الجزيرة بقوة، وأحرز أبوبكر كمارا الهدف الثاني من تسديدة خدعت الحارس ودخلت المرمى (49)، وردّ لورينسي بهدف التعادل من ركلة جزاء (70)، قبل أن يحرز محمد عوض الله الهدف الثالث من ركلة جزاء ثانية (88)، بينما أحرز برونو الهدف الثالث للجزيرة في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين.

وفي مباراة ثالثة، عاد الشارقة من ملعب بني ياس بفوز ثمين بنتيجة 2-3. وسجل ثلاثية الشارقة سالم صالح في الدقيقة 37، وثنائية لماريغا في الدقيقتين 46 و51. في المقابل سجل هدفي بني ياس كل من مبونغو (49)، وغاستون سواريز (53). وعزز الشارقة رصيده بالنقطة 34 في المركز السادس، بينما ظل بني ياس عاشراً بـ22 نقطة.