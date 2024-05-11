الشارقة يحجز مقعداً في ربع نهائي كأس السلة

انتزع فريق الشارقة بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي في مسابقة «كأس الإمارات» لكرة السلة، بعد أن جدد فوزه على مضيفه البطائح (90-76)، أول من أمس، لحساب الدور التمهيدي، مع العلم أن «الملك» فاز ذهاباً بواقع (108-96).

وفرض الشارقة أفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الرابع بواقع (24-22 و25-13 و22-12)، فيما اكتفى البطائح بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث بواقع (29-19).

وكانت نتائج قرعة البطولة قد وضعت فريقي الشارقة والبطائح في الدور التمهيدي المانح للفائز بطاقة التأهل واللحاق بركب الفرق المتأهلة تلقائياً، وبتأهل الشارقة سيضرب موعداً مع فريق الظفرة غداً في ربع النهائي بنظام مواجهتي الذهاب والإياب، والذي يشهد أيضاً لقاء فريقي الوصل والوحدة.

كما خدمت القرعة فريقي شباب الأهلي والنصر بالحصول على بطاقة التأهل المباشر للدور نصف النهائي على أن ينتظر «فرسان دبي» في المربع الذهبي الفائز من الشارقة مع الظفرة، فيما سيواجه النصر الفريق المتأهل من مواجهتي الوصل والوحدة.