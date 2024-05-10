«فاصلة» الشارقة ومليحة في دوري اليد غداً

أعلن اتحاد كرة اليد يوم غدٍ موعداً لإقامة المباراة الثالثة والفاصلة التي تجمع فريقي الشارقة ومليحة في الدور نصف النهائي من بطولة الدوري على أرض محايدة بصالة نادي البطائح.

وكان الشارقة قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة (35-22)، قبل أن يتمكن مليحة، الثلاثاء الماضي، من رد اعتباره، وانتزاع فوز صعب بفارق هدف وحيد بنتيجة (19-18)، فارضاً مباراة ثالثة فاصلة لتحديد هوية الفريق المتأهل للنهائي، واللحاق بشباب الأهلي الذي ضمن تأهله بفوزه على العين في موقعتي الذهاب والإياب من المربع الذهبي، بواقع (30-25) و(31-28) على التوالي.

يذكر أن النهائي سيقام في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، على أن تقام في اليوم ذاته مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي ستجمع الخاسر من لقاء «فاصلة» الشارقة ومليحة مع العين.

• شباب الأهلي ضمن تأهله للنهائي على حساب العين.