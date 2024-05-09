أخبار سريعة..

دبا والظفرة إلى نهائي كأس الشباب

تأهل فريقا دبا الفجيرة والظفرة إلى المباراة النهائية لكأس الشباب تحت 21 سنة، التي ستقام 13 الجاري في ملعب شباب الأهلي في العوير.

وجاء تأهل دبا الفجيرة بعد الفوز على الفجيرة، أول من أمس، بنتيجة 4-3 في إياب نصف النهائي، وكان فاز ذهاباً 6-2. في المقابل، فاز الظفرة في الإياب على العروبة 3-صفر، وذهاباً بنتيجة 2-1. وقال مدرب دبا الفجيرة محمد الخديم لـ«الإمارات اليوم»، إن التأهل للنهائي فرصة ثمينة للمنافسة على اللقب.

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