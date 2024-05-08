109 سفن تشارك في «القفال 33»

أكدت 109 سفن حتى الآن مشاركتها في سباق النسخة الـ33 من سباق القفال الذي يقام برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من السبت المقبل إلى 19 الجاري.

وينطلق السباق المرتقب الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منذ 1991 من جزيرة صير بونعير مروراً بجزيرة القمر حتى خط النهاية في شواطئ دبي لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً.

وتبرز من السفن المشاركة: نمران 211، وحشيم 199، وغازي 103، والشقي 96، والرائد 92، وسردال 83، وبراق 33، وزلزال 25، وأطلس 12، والقفاي 4.

من جهته، أشاد عضو اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 33 مشرف الحدث محمد الفلاحي بالإقبال الكبير للمشاركة في الحدث، ما يؤكد المكانة الكبيرة التي يحتلها السباق في قلوب أهل الإمارات ومحبي الرياضات البحرية التراثية كقيمة تاريخية بدأت فصول قصتها عام 1991.

وقال: إن «باب التسجيل للمشاركة في السباق سيُغلق قبل مغادرة وفد اللجنة المنظمة للسباق إلى جزيرة صير بونعير حسب خطط اللجنة المنظمة للانتقال إلى هناك تبعاً لقرار اللجنة العليا المنظمة على ضوء التقارير الخاصة بحالة البحر»، مشيراً إلى أن «العدد يتوقع أن يزيد مع استمرار استقبال الطلبات عبر البوابة الإلكترونية للنادي».

يُذكر أن سباق القفال شهد تسجيل رقم قياسي غير مسبوق في السباقات البحرية التراثية، حيث سجلت النسخة الـ29 عام 2019 مشاركة 131 سفينة كأعلى رقم في تاريخ الحدث الكبير.