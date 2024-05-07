الوحدة والنصر.. لقاء «المعنويات المرتفعة»

يلتقي الوحدة مع النصر في ختام مباريات الجولة الـ22 من دوري أدنوك للمحترفين، بهدف الاقتراب من المركز الثاني في لائحة الترتيب.

ويدخل الفريقان اللقاء الذي يُقام عند الساعة 20:45 على استاد آل نهيان في أبوظبي، وهما متساويان في كل شيء، إذ يمتلك كل فريق 35 نقطة ،بعدما حقق كل منهما الفوز في 10 مباريات، والتعادل في خمس، والخسارة في ستة لقاءات، بينما يحل «العنابي» في المركز الرابع بفارق الأهداف بإحرازه 37 هدفاً ودخول مرماه 27 هدفاً، أما «العميد» فيتواجد في المركز الخامس بتسجيله 35 هدفاً، ودخول مرماه 29 هدفاً.

وتُعد «المعنويات المرتفعة» هي العامل المشترك بالنسبة للفريقين، بعدما أنقذ الوحدة موسمه، بفوزه بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي الأسبوع الماضي، عقب فوزه على العين في النهائي بهدف دون ردّ على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، أما النصر فإنه يسير على الطريق نفسها، إذ تأهل إلى نهائي كأس رئيس الدولة، بتغلبه على شباب الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في زعبيل، ليصعد لمواجهة منافسه التقليدي الوصل في النهائي الذي يُقام 17 الجاري على استاد هزاع بن زايد في العين.