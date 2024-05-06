الشارقة وشباب الأهلي على بعد خطوة من نهائي دوري اليد

بات فريقا الشارقة وشباب الأهلي على بعد خطوة من بلوغ نهائي دوري كرة اليد، عقب نجاح الفريقين أول من أمس، وعلى أرض صالتي نادييهما، في انتزاع انتصار مستحق في ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة، جاء لـ«الملك» على حساب مليحة بنتيجة (35-22)، ولشباب الأهلي على حساب العين (30-25).

وتعاود الفرق الأربعة، مساء يوم غد، خوض مواجهتي الإياب، في مباراتين يبحث من خلالهما الشارقة وشباب الأهلي عن تعادل أو انتصار يؤكد جدارتهما ببلوغ النهائي، على أن يدخلها فريقا مليحة والعين، بخيار وحيد هو الفوز بفارق أهداف أكبر من خسارتهما ذهاباً، ما يمنحهما التأهل للنهائي، وهو أمر بالغ الصعوبة بالنظر إلى فارق المستوى بينهما وبين فريقي الشارقة وشباب الأهلي. وفي لقاء مليحة، نجح الشارقة سريعاً في وضع فارق مريح من الأهداف وإنهاء الشوط الأول متقدماً بواقع (15-8)، قبل أن يواصل «الملك» مهمة توسيع الفارق خلال مجريات الشوط الثاني وحسم المباراة لمصلحته. بدوره عانى شباب الأهلي لإنهاء الشوط الأول متقدماً على العين بفارق هدف وحيد وبنتيجة (13-12)، قبل أن يتمكن من تأمين تقدمه خلال الشوط الثاني والخروج بنتيجة الفوز بفارق خمسة أهداف.

• شهدت مباراتا ذهاب نصف النهائي فوز الشارقة على مليحة، وشباب الأهلي على العين.