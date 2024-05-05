انتخابات

بدأ مجلس إدارة اتحاد لعبة فردية، الترتيب للانتخابات المفروض إجراؤها عقب نهاية أولمبياد باريس 2024، والتي تقام الصيف المقبل. وجاء تحرّك المجلس عقب زيارة قام بها مسؤول بارز لأحد الأندية في الفترة الأخيرة.

. «لن أغيّر طريقة لعب حتا، وما يهم هو أداء اللاعبين وانضباطهم في الملعب. ارتكبنا أخطاء عديدة في مباريات سابقة كلّفتنا العديد من النقاط، لذلك فنحن مطالبون بالتركيز طوال 90 دقيقة خلال لقاء عجمان».



